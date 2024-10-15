Edirne'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü Kutlaması

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Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, kadınların tarımsal üretimde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği ilan edilen Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nün Türkiye'de 1997 yılından beri kutlandığını belirtti.

Tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınların oluşturduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Gerek dünyada gerek Türkiye'de tüm zorluklara rağmen her koşulda üretime devam eden, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız üstlenmektedir.

Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşmesi ve ürünlerinin bereketli olması temennisiyle tarımsal üretimin her kademesinde emek ve alın terleriyle çalışarak, ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız."