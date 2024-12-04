Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.Ç'nin kullandığı 22 AAV 517 plakalı otomobil, 19 Mayıs Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü Ö.Ç. ile yanındaki Ö.D. ağır yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ö.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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