Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

Edirne\'de, Gazze\'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi

Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

16.01.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, yatsı namazı sonrası Eski Cami önünde toplandı.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında ilan edilen ateşkes anlaşması ile 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı'nın birinci aşamasının tamamlandığını söyledi.

Gazze'nin inanmış evlatlarının her türlü imkansızlığa rağmen direnişin şanlı destanını yazdıklarını belirten İriş, "Gazze halkı, kadını, çocuğu, yaşlısıyla direnişin arkasında durarak inandığı dava için her şeylerinden vazgeçmenin, sabrın ve kararlılığın destanını yazdılar." dedi.

İriş, Gazzeli yiğitlerin bir yılı aşkın mücadele sonucunda siyonist İsrail rejimine diz çöktürdüğünü dile getirdi.

Gazze'nin şerefli halkının, insanlığa onur ve haysiyetin ne demek olduğunu öğrettiğini dile getiren İriş, şöyle devam etti:

"Bu savaş, bir halkın inancı, onuru ve insanlık dersi verme mücadelesiydi. Gazze bedel ödedi ama davasını kaybetmedi. Şehitler verdi ama inancını büyüttü ve Hamas, bugün sadece Gazze'nin değil tüm özgür insanların umudu oldu. Kudüs özgür olana kadar, Aksa tekrar bizim olana kadar, ırkçı emperyalizmin zulüm düzeni yıkılıp hak ve adalete dayalı yeni bir dünya kurulana kadar, bu mücadele devam edecektir.

Bu gece burada, hakkı haykırdığımız gibi, bir gün o mübarek Mescid-i Aksa'nın avlusunda, Kubbetu's Sahra'nın yanı başında, Gazze'nin mücahitleriyle, Aksa murabıtlarıyla kucaklaşıp helalleşeceğiz inşallah. Zafer, inanlarındır ve zafer yakındır."

İriş'in konuşmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, edirne, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:48:06. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de, Gazze'deki ateşkes dolayısıyla yatsı namazı sonrası dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.