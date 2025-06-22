Edirne\'de Gigantik Yayın Balığı Yakalandı

Edirne'de Meriç Nehri'nde, balıkçının ağına yaklaşık 2 metre boyunda 80 kilogramlık yayın balığı takıldı.
İpsala ilçesinde amatör balıkçılık yapan Recai Ateş, teknesiyle nehre açılarak ağ attı.
Ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki balığı zor da olsa tekneye çıkardı.
Ateş, bu büyüklükte bir balığı yakaladığı için mutlu olduğunu belirtti.
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