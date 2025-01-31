Edirne'de Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika
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Edirne'de Gıyabi Cenaze Namazı

Edirne\'de Gıyabi Cenaze Namazı

Edirne'de, hayatını kaybeden komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı; dayanışma mesajları verildi.

31.01.2025 15:47
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Edirne'de, hayatını kaybeden İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf ve diğer komutanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Cami'de cuma namazı sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Dayf ve Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı açıklamada, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyledi.

Aksa Tufanı Operasyonu ile yenilmez denilen ordularının yenildiğini belirten İriş, "Aksa Tufanı Operasyonu bu kıymetli mücadelenin ne ilk ne de son adımıdır. Mukaddes topraklar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar mücadele devam edecektir." dedi.

İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten İriş, şunları kaydetti:

"Filistin'in haklı mücadelesi sürecek. Nasıl ki, Filistin mücadelesinin bugünlere taşınmasını sağlayan aziz komutanlarımızın şehadetleri bu kutlu direnişi sekteye uğratmamışsa, dün olduğu gibi bugün de aziz komutanımız Muhammed Dayf'ın ve direnişin kahramanlarının şehadetleri bu mücadeleyi durduramayacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Gıyabi Cenaze Namazı - Son Dakika

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