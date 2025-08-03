Edirne'de Gurbetçi Geçişleri Hızlandı - Son Dakika
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Edirne'de Gurbetçi Geçişleri Hızlandı

Edirne\'de Gurbetçi Geçişleri Hızlandı
03.08.2025 10:04
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Edirne Emniyet Müdürü, alınan tedbirlerle gurbetçi geçişlerinin hızlandığını açıkladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gurbetçi sezonunda sınır kapılarında alınan tedbirlerin geçişleri hızlandırdığını söyledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemede bulunan Karaburun, gazetecilere, gurbetçilerin geliş ve gidiş güzergahında sorun yaşamaması için birçok önlem alındığını söyledi.

Tedbirler sayesinde sınır kapılarında bekleme sürelerinin en aza indirildiğini belirten Karaburun, "Bu sene ekstra önlem olarak ilave peronlar açtık. Bekleme sürelerini azaltmak açısından güzel çalışmalar yapıldı. Mümkün olduğu kadar kendi personelimizi motive ederek bu işin hazzını, gurbetçiye hizmet etmenin bir haz, bir şeref olduğunu anlattık. Çünkü 11 ay vatana kavuşmak için bekleyen gurbetçilerimizin buraya geldiklerinde polisimizin yüzünü asık görmek gibi bir şeye tahammülü yok." dedi.

Karaburun, alınan tedbirlerin karşılığını aldıklarını ve sınır kapılarında geçişlerin hızlandığını dile getirdi.

Hızlı geçişlerin gurbetçileri memnun ettiğini anlatan Karaburun, şunları kaydetti:

" Ankara'dan yaptığımız talepler neticesinde yeteri kadar personel takviyesi aldık. Bu sayede de mevcut peronlarımızı, hizmet noktalarımızı 2 katına çıkarabildik. Son dönemlerdeki en hızlı giriş işlemlerini bu sene yaptık. Bu aldığımız önlemlerin bir sonucu oldu. Bundan çok mutluyuz. Görevlilerimin hepsine teşekkür ediyorum, ellerine yüreklerine sağlık. Karşılıklı 2 ülkenin kapasitesine göre hız belirleniyor. Biz ne kadar hızlı çalışırsak çalışalım, Schengen bölgesine giriş ve Bulgaristan devletinin kendi mevzuatına göre yaptığı uygulamalardan kaynaklı kapasitesinin bizden daha az olduğu zamanlar oluyor. Bu da bazen beklemelere sebebiyet veriyor. Bu konuda da gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Sofya Büyükelçiliğimiz çok proaktif bir yaklaşımla gerekli girişimlerde bulunarak mevzuat çerçevesinde olabilecek tüm hızlandırmaları sağlıyor."

Karaburun, tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmaya devam edeceğini ve sezonu sorunsuz tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Gurbetçiler memnun

Avusturya'ya giden Kuzey Yetkin, sınır kapılarında alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Uzun yolculukların ardından Türkiye'ye girişte ve çıkışta güler yüzle karşılandıklarında ayrı bir sevinç yaşadıklarını anlatan Yetkin, "Bu sene hiçbir yerde beklemeden direk geldim. Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişte sadece yarım saat bekledim. Kapıkule'de hiç beklemedim. Çok memnun kaldım, işlemler gayet hızlı ve güzeldi." dedi.

Ahmet Yıldız ise Türkiye'de ailesi ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini belirtti.

Son yıllarda alınan tedbirlerin geçişleri oldukça hızlandırdığını dile getiren Yıldız, "Gelirken geçiş sıkıntısı yaşamadık ve beklemedik. Dönüşte de bir kalabalık yok. Sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, edirne, Yaşam, Son Dakika

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