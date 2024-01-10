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Edirne'de havalar soğudu, koruyucu malzemelere talep arttı - Son Dakika
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Edirne'de havalar soğudu, koruyucu malzemelere talep arttı

Edirne'de havaların soğumasıyla birlikte hazırlığı olmayan vatandaşlar bere, eldiven ve atkı satışı yapan esnafın yolunu tuttu. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi ile birlikte işlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Meteorolojinin uyarılarını takip ederek önlem alan vatandaşlar, yanlarındaki koruyucu malzemelerle soğuktan korunmaya çalışırken, hazırlıksız ve ince kıyafetlerle dışarıya çıkan vatandaşlar ise soluğu bere, eldiven, atkı gibi malzemeler satan esnafta aldı.

10.01.2024 - 03:19,  Güncelleme: 03:20
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Edirne'de havalar soğudu, koruyucu malzemelere talep arttı

Havaların soğuması o malzemelere talebi arttırdı

EDİRNE - Edirne'de havaların soğumasıyla birlikte hazırlığı olmayan vatandaşlar bere, eldiven ve atkı satışı yapan esnafın yolunu tuttu.

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düşmesi ile birlikte işlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar dondurucu soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarını takip ederek önlem alan vatandaşlar, yanlarındaki koruyucu malzemelerle soğuktan korunmaya çalışırken, hazırlıksız ve ince kıyafetlerle dışarıya çıkan vatandaşlar ise soluğu bere, eldiven, atkı gibi malzemeler satan esnafta aldı.

"Sıcaklıkları eksi derecelere kadar düşmüş"

Kışlık malzemeler satan Tarihi Alipaşa Çarşısı Esnafı Burak Öztekin, "Bugün itibariyle hava sıcaklıkları baya eksi derecelere kadar düşmüş. İnsanlar dışarıya baya hazırlıksız çıkmışlar. Gelip alışveriş yapanlar oluyor. Atkı, bere, boyunluk ve eldiven soranlar oluyor. Soğuk havanın etkisi hem insanlara hem de bize yansıyor. Kar da kış da işlerimiz biraz daha hareketli hale geliyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kış mevsiminin geç gelmesi nedeniyle işlerin durgun geçtiğini belirten Öztekin, havaların soğumasıyla birlikte bundan sonra işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini aktardı.

Hava sıcaklıklarının birden eksi derecelere kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, soğuktan korunmak için koruyucu malzemeler aldıklarını söyledi.

Edirne\'de havalar soğudu, koruyucu malzemelere talep arttı
Kaynak: İHA
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