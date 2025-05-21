Edirne'de iki suçtan aranan zanlı çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken kovalamacayla yakalandı

Edirne'de iki suçtan aranan zanlı, çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı ihbarı bulunan 06 DVR 364 plakalı motosikletin sürücüsüne Tunca Köprüsü istikametinde seyir halindeyken "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sırasında sürücü, Talatpaşa Mahallesi Şehit Hakan Girgin Sokak'ta motosikletin park halindeki iki otomobile çarpması sonucu düştü.
Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü N.D'nin (48) yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "silahlı yağma" ve "hırsızlık" suçlarından arandığı tespit edildi.
Yapılan kontrollerde motosikletin, Ankara'dan çalındığı belirlendi.
Kazaya karışan araçlarla ilgili gerekli işlemler trafik ekiplerince yapıldı. Trafik yönünden zanlıya toplam 20 bin 844 lira idari para cezası uygulandı, motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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