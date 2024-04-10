Edirne\'de İpsala Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi eğitimi alan kadınlar ürünlerini satıyor

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Edirne'de İpsala Kaymakamlığınca başlatılan proje kapsamında çikolata üretimi konusunda eğitim alan 3 kadın, el yapımı çikolataları ülke genelinde satmayı amaçlıyor.

İpsala'da girişimcilik projesi kapsamında Emine Mehmetoğlu, Yasemin Kıvırcık ve Zöhre Şen, katıldıkları butik çikolata yapımı kursunda 6 ay eğitim aldı.

Kursu başarıyla tamamlayan girişimci kadınlar, 3 aydır "Saadet Kapısı Edirne" anlamına gelen "Edirne Der'i-Saadet Çikolatası" adı altında ürünlerini sosyal medya ve Valilik öncülüğünde kurulan "edirneyoresel.com.tr" internet adresi üzerinden satıyor.

Üretici kadınlar, Kaymakamlığın Aile Destek Merkezindeki atölyesinde günlük ortalama 10 kilogram çikolata üretiyor. Çikolatalar, gelen siparişlere göre farklı gramajlarda hazırlanıyor.

"Ar-Ge çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor"

Emine Mehmetoğlu, AA muhabirine, lezzetli çikolatalar üretmenin ve üretimde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakamlık öncülüğünde hayata geçirilen projeyle meslek sahibi olduklarını belirten Mehmetoğlu, çikolata üretimiyle ekonomik gelir elde etmeye başladıklarını ifade etti.

Mehmetoğlu, ürünlerinin pazar payını artırmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"9 ay önce başlatılan proje kapsamında eğitimlere başladık. Eğitimlerin ardından üretimimiz hız kazandı. Valimiz Yunus Sezer ve Kaymakamımız Ömer Sevgili öncülüğünde Ar-Ge çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor. Yakın bir zamanda ulusal bir akaryakıt firmasının tüm istasyonlarında ürünlerimiz satılacak, böylece tüm Türkiye'ye yayılmış olacağız. Çikolata yapımında ilçemize ve kentimize özgü ürünler kullanıyoruz. Cevizimiz, yer fıstığımız, bademimiz ve en önemlisi pirinç patlağımızı kullanıyoruz."

Yasemin Kıvırcık ise çikolata üretiminde kendilerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

El yapımı çikolatalar hazırladıklarını, üretim miktarını artırmak istediklerini vurgulayan Kıvırcık, "Kaymakamlığımızın desteğiyle imalathanemizi büyütmeyi ve daha çok kadına iş imkanı sağlamayı istiyoruz. En iyi eğitimleri alıp en lezzetli çikolataları hazırlamak için çabalıyoruz." dedi.

Zöhre Şen de birbirinden lezzetli el yapımı çikolatalar ürettiklerini söyledi.

Profesyonel eğitim aldıklarını belirten Şen, "Bu işi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu proje bizim için çok önemli. Ekonomik gelir elde edeceğiz. Bir yandan üretim yaparken diğer yandan da yeni ustalar yetişmesi için çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.