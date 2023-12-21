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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

Edirne'de jandarma ekipleri, Lalapaşa'da aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Edirne\'de jandarma ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı
21.12.2023 - 15:50,  Güncelleme: 15:51
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Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında Lalapaşa'da bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Lalapaşa'da aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Ekipler vatandaşlarla bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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