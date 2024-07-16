Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Enez ilçesine bağlı Çavuş ve Çeribaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Denetim ve bilgilendirme faaliyetleri

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü'de trafik denetimi gerçekleştirdi.

Araçları denetleyen ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

Trafik jandarması il genelinde vatandaşlara yönelik trafik eğitimi de gerçekleştirdi.

Vatandaşlar, temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgilendirildi.