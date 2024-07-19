Edirne'de Jandarma Ekipleri Bilgilendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü'deki halk pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Trafik eğitimi

Edirne'de jandarma ekiplerinin trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Uzunköprü ilçesine bağlı Malkoç köyünde vatandaşları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi için kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlara temel trafik kuralları, kask ve emniyet kemerinin kullanımı konularında bilgiler verdi.