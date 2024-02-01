Edirne\'de Jandarma Ekipleri Telefon ve İnternet Dolandırıcılığıyla İlgili Köylerde Bilgilendirme Yaptı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığıyla ilgili köylerde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı Bıldır, Danişment, Elmalı ve Harmanlı köylerinde hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Jandarma avcıları denetledi

Edirne'de jandarma ekipleri avcılara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesinde avcıları denetledi.

Avcıların belge ve tüfekleri kontrol edildi, avlanma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.