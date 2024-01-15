 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütüyor

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü Elmalı İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suça sürüklenmemeleri, zararlı alışkanlıklardan korunmaları, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Ayrıca Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Küçükevren köylerinde de siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aletleri dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Edirne\'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütüyor
15.01.2024 - 12:57,  Güncelleme: 13:02
Abone Ol

Edirne'de jandarmanın öğrencilere ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü Elmalı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilerin suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması amacıyla bilgilendirmede bulundu.

Jandarma ekipleri Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Küçükevren köylerinde de siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aletleri dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Edirne, Çocuk, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Öğrencilere ve Vatandaşlara Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement