Edirne'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Şok Uygulama: 17 Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Şok Uygulama: 17 Yakalandı

Edirne\'de Kaçak Göçmenlere Yönelik Şok Uygulama: 17 Yakalandı

Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde 17 kaçak göçmen ve 1 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Uygulama, İl Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleri tarafından yapıldı.

16.11.2024 23:59  Güncelleme: 01:03
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EDİRNE'de kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen 'şok uygulamada' 17 göçmen ile 1 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında kaçak göçmenlere yönelik 'şok uygulama' yapıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katıldığı denetimde Mobil Göç Noktası Aracı da kullanıldı. Uygulamada Çavuşbey Mahallesi'nde bir evde 11 kaçak göçmen, FETÖ/PDY'den aranması bulunan 1 şüpheli ile kentin farklı noktalarındaki denetimlerde ise 6 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 17 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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