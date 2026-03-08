Edirne'de Kadın İnşaatçılar Örnek Oluyor - Son Dakika
Edirne'de Kadın İnşaatçılar Örnek Oluyor

08.03.2026 11:32
Edirne'deki şantiyede 5 kadın, azimle çalışarak diğer kadınlara ilham veriyor ve örnek oluyor.

EDİRNE'de 240 kişinin çalıştığı şantiyede; iş sağlığı güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi, mimar ve mutfak personelinden oluşan 5 kadın, azim ve kararlılıklarıyla hemcinslerine örnek oluyor. Şantiye şefi ve inşaat mühendisi Cansu Ünlü (30), kadınların istediği takdirde her işin üstesinden gelebileceğini belirterek, "Bizler sadece yapıları değil, geleceğimizi de inşa ediyoruz. Yuvayı dişi kuş yapar tabiri aslında sadece mecazi bir anlam değil. Bizler burada bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her zaman da üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kentte bir süredir devam eden, 240 işçinin çalıştığı inşaatta görev alan inşaat mühendisi Cansu Ünlü (30), iş sağlığı güvenliği uzmanı Gamze Akoğlu Işık (30), mimarlar Yeliz Kaya (28) ve Betül Seymen (24) ile mutfak personeli Figen Yaman (40), çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor. İnşaatın, zorlu çalışma koşullarına rağmen mesleklerini sürdüren kadınlar, iş yerindeki erkeklere de örnek oluyor. İnşaat mühendisi ve şantiye şefi Cansu Ünlü, zorluklarına rağmen mesleğini sevdiğini belirterek, "Mesleğin tabii ki çeşitli zorlukları var. Aslında erkek mesleği olarak görülse de biz kadınlar da aynı azim ve kararlılıkla çalışıyoruz ve her meslekte olduğu gibi aslında her alanda olduğumuz gibi bu alanda da aynı kararlılıkla, öz güvenle üretmeye devam ediyoruz. Aslında bizler sadece yapıları değil, geleceğimizi de inşa ediyoruz. Yuvayı dişi kuş yapar tabiri aslında sadece mecazi bir anlam değil. Bizler burada bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Her zaman da üretmeye, çalışmaya, emek vermeye devam edeceğiz" dedi.

'KADINLAR SADECE İNANMASI YETERLİ'

Kadınların şantiyede çalışmasının çoğu yerde dezavantaj olarak görüldüğünü kaydeden Ünlü, "Ben bunu şahsım adına biraz avantaj olarak görüyorum. Çünkü genelde erkek meslektaşlarıma işte işçiler daha laubali şekilde yaklaşım sergileyebiliyor. Ama biz kadınlara daha saygılı davranmak zorunda kalıyorlar bir yerde. Kendilerine bir çekidüzen vermek zorunda kalıyorlar. Ben bunu avantaj olarak değerlendiriyorum. Kadınlar isterse her şeyi başarabilir. Her alanda varız biz çünkü. İnşaat, tarla, tarım, sanayi her yerde varız ve daha da gelişecek. Ben buna çok inanıyorum. O yüzden bence hiçbir kadın vazgeçmemeli. Sadece inanmamız yeter çünkü bizim" diye konuştu.

'KADINLAR İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DE DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR'

Muğlalı olduğunu Trakya Üniversitesi'ni bitirip Edirne'de yaşamaya devam ettiğini belirten Mimar Yeliz Kaya da sahada çalışmanın zorlukları olduğunu dile getirerek, "Kadınlar bence her işte olduğu gibi inşaat sektöründe de çok daha iyilerini yerine getirebilirler" ifadelerini kullandı.

'KADINLARIN OKUMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK'

Mimar Betül Seymen de çalışma koşullarının kendilerini yıldırmadığını söyleyerek, "Çalışma arkadaşlarımız burada bizlere saygılı bir şekilde davranıyorlar. Daha dikkatli davranıyorlar bize karşı. Yanımızda kötü konuşmuyorlar. Bu bizim için avantaj tabii ki. Şantiyede süs falan her şey yok oluyor. Şantiyede toz, toprağa insan alışıyor mecburen. Çünkü burası şantiye ortamı, toz ve toprağın içinde çalışıyoruz. Bu sektörde kadınlar zaten yeterince dikkatli davranıyorlar. Hele mimarlar zaten özellikle çizim konusunda da saha konusunda da gördükleri için bu tarz imalatları daha alışıklar. Ama kadınlara genel anlamda söyleyebileceğimiz şey okuyun. Çünkü başka çaremiz yok ve gelişmek için kesinlikle okumamız şart. Bir meslek sahibi olmamız şart. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor gelişmemiz için" dedi.

'ÇALIŞAN KADIN SAYISI ARTMALI'

İnşaatın proje müdürü Erdinç Caner Eraslan ise kadınların daha fazla çalışma hayatının içerisinde yer alması gerektiğini belirterek, "Ben 30 yılı aşkındır bu sektörün içerisindeyim. 30 yıl önce işe başladığımda şantiyelerde temizlik görevlisi, bilemediğiniz sekreter haricinde kadın çalışanını görmek çok nadirdi. Ama geldiğimiz noktada kadın sayısı arttı ama bu bence yetersiz. İster şantiyelerde ister diğer sektörlerde olsun bu sayının bence eşitlenmesinin daha doğru olacağı kanısındayım. Şunu söylemek gerekir. Kadınlar ne verirseniz size fazlasıyla geri veriyor. Çiçek veriyorsunuz, bahçeye veriyor. Çimento veriyorsunuz, size inşaat veriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Edirne, Güncel, Son Dakika

