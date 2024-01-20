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Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Scooter Trafiğe Kapalı - Son Dakika
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Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Scooter Trafiğe Kapalı

Edirne Valiliği, etkili olan kar yağışı sebebiyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, kentte trafik seyir ve can güvenliği için tedbir alınması kararı alındı. Kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne\'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Scooter Trafiğe Kapalı
20.01.2024 - 21:29,
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Edirne'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, 20.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin, trafiğe çıkışlarına tedbiren izin verilmeyecektir." denildi.

Öte yandan kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Kar Yağışı Nedeniyle Motosiklet ve Elektrikli Scooter Trafiğe Kapalı - Son Dakika
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