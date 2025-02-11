Edirne\'de Kavşakta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne seyir halinde olan S.U. yönetimindeki 06 SK 617 plakalı otomobil, kavşağa giren A.S. idaresindeki 34 DHK 859 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.B., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.