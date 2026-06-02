Edirne\'de Kaza: 1 Yaralı

Edirne'de refüje çarpıp devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı.
A.S. idaresindeki 59 UN 320 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yaralanmazken, hafif yaralanan yolcu sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, kaza sonucu motorundan duman çıkan otomobilde soğutma çalışması yaptı.
