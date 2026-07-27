Edirne'de Kaza ve Şiddet Olayları - Son Dakika
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Edirne'de Kaza ve Şiddet Olayları

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Edirne'de bir trafik kazası, alkolle şiddet ve bir doktora hakaret olayları yaşandı.

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Şüpheli sürücü Ç.A.A, kavşağa girdiği sırada kontrolsüz şekilde gelen motosikletin aracına çarptığını beyan etti.

Kazada motosiklet sürücüsü E.G.K. yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ziynet eşyalarının bulunduğu kutu kayboldu

Edirne'de bir kişi, çantasında bulunan ziynet eşyalarının yer aldığı kutunun kaybolduğunu bildirerek polise başvurdu.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde İ.K, evde yaptığı aramalara rağmen siyah renkli ziynet kutusunu bulamadığını belirterek müracaatta bulundu.

Halı saha maçının ardından hakeme tehdit iddiası

Edirne'de halı saha maçının ardından hakeme yönelik tehdit ve hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde oynanan maç sonrası hakem T.K, iki futbolcunun kendisine tehdit ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

İş yerinde gözüne kutu düştü

Edirne'de iş yerinde raflara ürün yerleştiren çalışan, üzerine düşen kutuyla yaralandı.

Abdurrahman Mahallesi'ndeki olayda G.Ç, üst raftan düşen kutunun gözüne isabet ettiğini belirtti. Olayda kimseden şikayetçi olunmadı.

Alkol aldıktan sonra eşini ve çocuklarını darbettiği iddiası

Edirne'de bir kişi, alkol aldıktan sonra eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayet edildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde H.Y, eşi F.Y'nin kendisine ve çocuklarına tehdit, hakaret ve darpta bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

- Doktora hakaret iddiasıyla beyaz kod verildi

Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktor, muayene ettiği hastanın kendisine hakaret ettiğini belirterek beyaz kod verdi.

Doktor, hastanın talep ettiği iğne uygulamasını tıbben gerekli görmediğini, bunun üzerine hakarete uğradığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Kaza ve Şiddet Olayları - Son Dakika

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