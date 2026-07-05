Edirne'de Kırkpınar Güreşleri için 2.518 Polis Görev Başında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kırkpınar Güreşleri için 2.518 Polis Görev Başında

Edirne\'de Kırkpınar Güreşleri için 2.518 Polis Görev Başında
05.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güvenlik için 2.518 polis, Sarayiçi Er Meydanı'nda görev alıyor.

Edirne'deki 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 518 polis görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordinasyonunda, çeşitli illerden de polis takviyesi yapılan kentte ekipler, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli şekilde izleyebilmesi için mesai harcıyor.

Er meydanı yaya girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara üst araması yapılıyor.

Ekipler, er meydanı içinde, tribünlerde ve çevrede güvenlik önlemi alıyor.

Alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da kontrol altında tutan ekipler, zaman zaman dronla da denetim yapıyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güvenlik, Edirne, Güncel, Polis, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kırkpınar Güreşleri için 2.518 Polis Görev Başında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı Rus askerlerine eğitim iddiası Almanya ve Çin arasında kriz çıkardı
Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı Bolu Belediyesi soruşturmasında Özel Kalem Müdürü Yıldız tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli sahte altın operasyonunda 22 kişi tutuklandı
Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz Husiler: Suudi Arabistan hava sahamızı ihlal etti, tekrarlanırsa hayati çıkarlarını vururuz
Salah’ın mutluluk gözyaşları Salah'ın mutluluk gözyaşları
Dünya, Mısır’ın sevincini konuşuyor Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

09:22
Sakarya Valiliği’nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama
09:18
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
Kim, 5 bin tonluk destroyerdeki silahların testini izledi
08:45
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
Gözde tatil beldesinde pes dedirten tuvalet fiyatı: 500 TL borç ver, gireceğim
08:30
Araç sahiplerine kötü haber Motorine okkalı bir zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine okkalı bir zam geliyor
08:19
250. yıl kutlamalarında Trump’tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak
07:55
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye’nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 09:45:00. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Kırkpınar Güreşleri için 2.518 Polis Görev Başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.