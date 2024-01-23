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Edirne'de kuru ayaza teslim oldu, havuzlar buz tuttu - Son Dakika
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Edirne'de kuru ayaza teslim oldu, havuzlar buz tuttu

Edirne'de hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle dondurucu soğuk hava etkili olurken, süs havuzları da buz tuttu. Kent merkezindeki caddeler boş kalırken, su hatlarının donması nedeniyle cadde esnafı havuzdan su almak için buzları kırmak zorunda kaldı. Edirne'nin meşhur kuru ayazı nedeniyle her taraf donuyor.

23.01.2024 - 14:32,
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Edirne kuru ayaza teslim oldu, havuzlar buz tuttu

Edirne'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

EDİRNE - Edirne'de hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle dondurucu soğuk hava etkili olurken, öte yandan süs havuzları buz ise tuttu.

Edirne'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 1 derecelere kadar düştüğü kente süs havuzları ve yollar buz tuttu.

Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi'nde açıkta bulunan su hatlarının donması nedeniyle ile cadde esnafı buzu kırarak havuzdan su almak zorunda kaldı.

"Havuzlar dondu"

Edirne yaşayan vatandaşlardan Tehmine Alieva, "Sabah dükkanda bulunan sular donmuş, dükkanımızı açmaya geldik. Havada çok soğuk. Biraz su ihtiyacımız olduğu için havuzdan almaya çalıştık ama havuzda donmuş. Buzu kırarak biraz su almaya çalışacağım" dedi.

"Edirne'nin ayazı meşhur"

Edirne'nin Korucu köyünden şehir merkezine alışveriş yapmaya gelen Hatice Ayar, "Edirne'mizin kuru ayazı var ve bu soğuklar nedeniyle her taraf donuyor. Bak buradaki havuzlarda donmuş durumda. Buranın ayazı meşhur olduğu için ne havuz kalır nede bir şey" şeklinde konuştu.

Edirne\'de kuru ayaza teslim oldu, havuzlar buz tuttu
Kaynak: İHA
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