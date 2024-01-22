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Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Edirne'de bulunan kurum müdürleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.

Edirne\'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
22.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:26
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Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" fotoğrafına oy veren Soytürk, " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" karesini seçti.

Soytürk, "Çevre-yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan da oylamaya katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinden Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafını seçen Ercan, "Gazze: Kanıt" kategorisinden de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj" fotoğraflarını seçen Ercan, "Spor" kategorisindeki tercihini Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA
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Rumeli, Edirne, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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