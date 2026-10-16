Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan iki çocuk 2. gününde aranıyor - Son Dakika
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Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan iki çocuk 2. gününde aranıyor

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Edirne\'de Meriç Nehri\'nde kaybolan iki çocuk 2. gününde aranıyor
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Edirne'de Meriç Nehri'nde alabora olan bottaki Irak uyruklu ailenin kaybolan iki çocuğu 2. gününde aranıyor. Aramaya AFAD ve jandarmanın yanı sıra deniz polisi de katılıyor; adacıkta mahsur kalan çocuk hastanede kurtarılamamıştı.

Edirne'de, Yunanistan'a geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin bulunduğu botun Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

Kayıp çocuklar için dün AFAD ve jandarma ekiplerinin sudan ve havadan başlattığı arama çalışmalarına jandarma su altı arama kurtarma ve deniz polisi de katıldı.

Ekipler, çocukların kaybolduğu bölgede sondalama yöntemiyle nehrin tabanında arama yaptı, dron ile de havadan yüzey tarandı.

Edirne'de dün anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot, Meriç Nehri'nde alabora olmuş; anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarmış, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarılmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan iki çocuk 2. gününde aranıyor - Son Dakika
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