Edirne\'de Öğretmenler Günü Sergisi Açıldı

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Edirne'de öğretmenlerin yaptığı eserlerden oluşan "Öğretmenler Günü Sergisi" açıldı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlünde açılan sergide öğretmenlerin yaptığı resim ve çektiği fotoğraflardan oluşan 20 eser vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin hayatın her alanına dokunduğu gibi sanat alanına da yetiştirdikleri öğrencilerle yön verdiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir" sözünü hatırlatan Yılmaz, sanata verilen öneme vurgu yaptı.

Yılmaz, tüm öğretmenlerin günlerini kutladı.

Konuşmanın ardından Edirne Valisi Sıdkı Zehin, Yılmaz ve öğretmenler serginin açılışını gerçekleştirdi, sergide yer alan resim ve fotoğrafları inceledi.

Sergi 3 gün boyunca açık kalacak.