Edirne'de Önemli Ziyaretler ve İş Birlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Önemli Ziyaretler ve İş Birlikleri

Edirne\'de Önemli Ziyaretler ve İş Birlikleri
17.07.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Veysel Eroğlu Edirne Valisi'ni ziyaret etti, Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan arasında protokol imzalandı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Eroğlu da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile akademisyen ve bürokrat Prof. Dr. Mustafa İsen yer aldı.

TÜ'den akademik iş birliği

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Bulgaristan'ın Kiril ve Metodiy Milli Kütüphanesi akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sofya'daki Kiril ve Metodiy Milli Kütüphanesinde düzenlenen törende, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile Kütüphane Müdürü Doç. Dr. Kalina Ivanova protokolü imzaladı.

Akademik çalışmalar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesini öngören protokol, her iki kurumun akademik birikimine katkı sunmasının yanı sıra Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkileri de güçlendirmesi bekleniyor.

Törene TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Koca da katıldı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Yardımcısından ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Shang Jian ve beraberindeki heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Edirne'nin üretim, sanayi, tarım, lojistik ve dış ticaret alanlarında sahip olduğu güçlü potansiyel paylaşılırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak iş birliği fırsatları ele alındı.

Irmak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, dostluk ve ekonomik iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği, Yerel Haberler, Veysel Eroğlu, Yunus Sezer, Bulgaristan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Edirne, Güncel, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Önemli Ziyaretler ve İş Birlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de Önemli Ziyaretler ve İş Birlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.