Edirne\'de Orman Yangını

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanda, yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye müdahale için Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.