Edirne\'de Orman Yangını: Tahliyeler Başladı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.

Yangına gün batımına kadar karadan ve havadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla beraber söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 yazlık ev zarar gördü.

Gerekli tedbirler alınıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele verildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldığını belirten Vali Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyorlar. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki sitelerde ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.