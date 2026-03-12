Edirne\'de Oto Ekspertiz Uyarısı

EDİRNE'de, yeni alınan ikinci el hafif ticari aracın satış sonrası yapılan oto ekspertiz kontrolünde, alt kısmının 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere dönüştürüldüğü tespit edildi. Oto ekspertizi Cemre Kurt (32), vatandaşları araç alırken mutlaka ekspertize götürmeleri konusunda uyarıp, "Aracın koltuk kısımlarını söktüğümüzde altının tamamen zula şeklinde olduğunu gördük. Şasi numarası bayağı tahrip edilmiş. Daha sonrasında araç sahibi kolluk kuvvetlerini arayarak aracı emniyete teslim etti ve satan kişiden şikayetçi oldu" dedi.

Edirne'de bir kişi, 600 bin liraya aldığı ikinci el hafif ticari aracın, şüphe duyup oto ekspertize götürdü. Aracı kontrol eden ekspertiz Cemre Kurt, alt kısmında farklılıklar olduğunu gördü. Yapılan kontrolde koltuk kısımları altında 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmeler bulunan aracın şasi numarasının da tahribata uğradığı ortaya çıktı. Araç sahibi, durumu Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, aracı teslim alarak incelenmek üzere İstanbul'da kriminal laboratuvara gönderdi. Araç sahibiyse, kendisine satış yapan kişiden şikayetçi oldu.

'SATAN KİŞİYE GÜVEN DUYUP, EKSPERTİZE SOKMAMIŞ'

Cemre Kurt, ikinci el araç satışında oto ekspertizin önemine dikkat çekerek, "Araçların geçmişi her zaman net olmayabilir. Oto ekspertiz burada devreye giriyor. Biz araçların motor performanslarını, kaporta aksanlarını, şasi kontrollerini ve güvenlik sistemlerini, profesyonel cihazlarla detaylı bir şekilde inceliyoruz. Geçtiğimiz gün araç sahibi aracını alırken ekspertize sokmuyor. Güven duyuyor aracı satan kişiye. Daha sonrasında şüphe üzerine aracı bize ekspertize getirdi. Aracın alt şasi kontrollerini yaptığımızda alt kısımda farklılıklar olduğunu gördük. Aracın daha sonrasında koltuk kısımlarını söktüğümüzde aracın altı tamamen zula şeklinde olduğunu gördük. Şasi numarası bayağı tahribat edilmiş. Daha sonrasında araç sahibi kolluk kuvvetlerini arayarak aracı emniyete teslim etti ve aracı satan kişiden şikayetçi oldu" dedi.

'BİRÇOK SUÇTA KULLANILMIŞ OLABİLİR'

Araçtaki zulanın birçok nedenle kullanılmış olabileceğine dikkat çeken Kurt, "Bunun birçok sebebi olabilir. Dün kaçakçılık şube, narkotik şube hepsi geldiler. Aracı detaylı bir şekilde incelediler. Daha sonra araç kriminale götürülmek üzere emniyete teslim edildi. Yani göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, birçok suçlarda kullanılmış olabilir. Aracı alan kişinin şöyle bir avantajı var. Aracı alalı daha bir ay olmamış. Yani çok kısa bir sürede bunu fark ettiği için aslında çok şanslı ama aradan 6 ay, bir sene veya daha uzun bir süre geçseydi bunu ispatlama daha çok zor olacaktı. Yani herkese tavsiyemiz mutlaka araç alırken ekspertize götürsün" diye konuştu.

'MUTLAKA EKSPERTİZE GETİRSİNLER'

Vatandaşların, mutlaka araç alırken, oto ekspertize başvurmaları gerektiğini kaydeden Kurt, "Bizim tavsiyemiz araç alırken mutlaka ekspertize getirsinler. Genelde bu tür konular güven duyularak ve akrabadan alınan araçlarda vatandaşlarımızın başına geliyor. Çoğu şikayetler aslında 'Tanıdığımdan aldım, güvendim, ekspere götürmedim' kaynaklı oluyor" ifadelerini kullandı.