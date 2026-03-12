Edirne'de Oto Ekspertiz Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Oto Ekspertiz Uyarısı

Edirne\'de Oto Ekspertiz Uyarısı
12.03.2026 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de ikinci el araçta 'zula' gizli bölmeler bulundu, ekspertiz önemi vurgulandı.

EDİRNE'de, yeni alınan ikinci el hafif ticari aracın satış sonrası yapılan oto ekspertiz kontrolünde, alt kısmının 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere dönüştürüldüğü tespit edildi. Oto ekspertizi Cemre Kurt (32), vatandaşları araç alırken mutlaka ekspertize götürmeleri konusunda uyarıp, "Aracın koltuk kısımlarını söktüğümüzde altının tamamen zula şeklinde olduğunu gördük. Şasi numarası bayağı tahrip edilmiş. Daha sonrasında araç sahibi kolluk kuvvetlerini arayarak aracı emniyete teslim etti ve satan kişiden şikayetçi oldu" dedi.

Edirne'de bir kişi, 600 bin liraya aldığı ikinci el hafif ticari aracın, şüphe duyup oto ekspertize götürdü. Aracı kontrol eden ekspertiz Cemre Kurt, alt kısmında farklılıklar olduğunu gördü. Yapılan kontrolde koltuk kısımları altında 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmeler bulunan aracın şasi numarasının da tahribata uğradığı ortaya çıktı. Araç sahibi, durumu Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, aracı teslim alarak incelenmek üzere İstanbul'da kriminal laboratuvara gönderdi. Araç sahibiyse, kendisine satış yapan kişiden şikayetçi oldu.

'SATAN KİŞİYE GÜVEN DUYUP, EKSPERTİZE SOKMAMIŞ'

Cemre Kurt, ikinci el araç satışında oto ekspertizin önemine dikkat çekerek, "Araçların geçmişi her zaman net olmayabilir. Oto ekspertiz burada devreye giriyor. Biz araçların motor performanslarını, kaporta aksanlarını, şasi kontrollerini ve güvenlik sistemlerini, profesyonel cihazlarla detaylı bir şekilde inceliyoruz. Geçtiğimiz gün araç sahibi aracını alırken ekspertize sokmuyor. Güven duyuyor aracı satan kişiye. Daha sonrasında şüphe üzerine aracı bize ekspertize getirdi. Aracın alt şasi kontrollerini yaptığımızda alt kısımda farklılıklar olduğunu gördük. Aracın daha sonrasında koltuk kısımlarını söktüğümüzde aracın altı tamamen zula şeklinde olduğunu gördük. Şasi numarası bayağı tahribat edilmiş. Daha sonrasında araç sahibi kolluk kuvvetlerini arayarak aracı emniyete teslim etti ve aracı satan kişiden şikayetçi oldu" dedi.

'BİRÇOK SUÇTA KULLANILMIŞ OLABİLİR'

Araçtaki zulanın birçok nedenle kullanılmış olabileceğine dikkat çeken Kurt, "Bunun birçok sebebi olabilir. Dün kaçakçılık şube, narkotik şube hepsi geldiler. Aracı detaylı bir şekilde incelediler. Daha sonra araç kriminale götürülmek üzere emniyete teslim edildi. Yani göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, birçok suçlarda kullanılmış olabilir. Aracı alan kişinin şöyle bir avantajı var. Aracı alalı daha bir ay olmamış. Yani çok kısa bir sürede bunu fark ettiği için aslında çok şanslı ama aradan 6 ay, bir sene veya daha uzun bir süre geçseydi bunu ispatlama daha çok zor olacaktı. Yani herkese tavsiyemiz mutlaka araç alırken ekspertize götürsün" diye konuştu.

'MUTLAKA EKSPERTİZE GETİRSİNLER'

Vatandaşların, mutlaka araç alırken, oto ekspertize başvurmaları gerektiğini kaydeden Kurt, "Bizim tavsiyemiz araç alırken mutlaka ekspertize getirsinler. Genelde bu tür konular güven duyularak ve akrabadan alınan araçlarda vatandaşlarımızın başına geliyor. Çoğu şikayetler aslında 'Tanıdığımdan aldım, güvendim, ekspere götürmedim' kaynaklı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Edirne, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Oto Ekspertiz Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
Manisa’da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1nyaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim İBB davasında savunmalar sürüyor: Bunlar rüşvetse neden tapu masraflarını ben ödedim?
Yargıtay Başkanlığı Kurumsal İletişiminde yeni vizyon Yargıtay Başkanlığı Kurumsal İletişiminde yeni vizyon

10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 10:54:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Edirne'de Oto Ekspertiz Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.