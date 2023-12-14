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Edirne'de patlayan su borusuna otomobil düştü - Son Dakika
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Edirne'de patlayan su borusuna otomobil düştü

Edirne'de Murat Mahallesi'nde patlayan su borusunun açtığı çukura bir otomobil düştü. Sürücü durumu polise bildirdi ve otomobil çekiciyle çukurdan çıkarıldı. Su borusunun onarılması için yol trafiğe kapatıldı.

Edirne\'de patlayan su borusuna otomobil düştü
14.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:43
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Edirne'de patlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü.

1. Murat Mahallesi Bülent Alamut Caddesi'nde içme suyu hattındaki borunun patlaması nedeniyle çukur oluştu.

Herhangi bir uyarı levhası bulunmayan yolda seyreden Muhammet Tağ'ın kullandığı 22 ABC 851 plakalı otomobil çukura düştü.

Sağ lastiği çukura giren aracı bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü durumu polise bildirdi.

Otomobil çekiciyle girdiği çukurdan çıkarıldı.

Tağ, AA muhabirine, kentteki su borusu patlakları nedeniyle sürücü ve yayaların olumsuzluklar yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Edirne'de benzer sorunlar nedeniyle daha önce de araçların açılan çukurlara girdiğini anlatan Tağ, "Çok yavaş seyrediyordum aracın ağırlığıyla asfalt çöktü ve lastik çukura girdi. Yolda hiçbir uyarı levhası yoktu. Yetkililerin bu sorunlara bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Su borusu patlağını dün gece belediyeye bildirmişler ama bu saate kadar bir önlem alınmamış." dedi.

Olayın ardından patlayan su borusunun onarılması için yol trafiğe kapatıldı.

-Firari hükümlü denetimde yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartarak faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda JASAT dedektifleri tarafından Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu; "kasten adam öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası ile arama kaydı olan firari yakalandı.

Mahkemeye sevki sonrası tutuklanan hükümlü Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

-Gümrük kaçağı cam silme robotu ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda bir araçta gümrük kaçağı 8 elektronik cam silme robotu ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: AA
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