Edirne\'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından şehit çocukları ve öğrencilere destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Kaleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen kermesin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan katıldı.

Vali Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli olduğunu belirtti.

Kermese polis eşlerinin yanı sıra Edirnelilerin de yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Sezer, "Kermesler sayesinde 100'ün üzerinde çocuğa burs imkanı sağlandı. Emniyet teşkilatı ülkenin huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıkla görev yapıyor. Polisimiz, emniyet güçlerimiz bizim için son derece kıymetli. Bizim sözümüzün nuru diyebileceğimiz, göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir teşkilatımız." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da emniyet mensuplarının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlarken en büyük desteği ailelerinden aldığını belirtti.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesinin son bir yılda 185 çocuğa toplam 1 milyon 196 bin lira burs desteği sağladığını bildiren Ayhan, bu desteğin öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kermesten elde edilecek gelirin emniyet teşkilatı mensupları, öğrenciler ve şehit çocuklarının burs ve sağlık harcamaları başta olmak üzere hayır hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.