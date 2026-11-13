Edirne'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Vali Yunus Sezer: "Kermesler sayesinde 100'ün üzerinde çocuğa burs imkanı sağlandı"

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından şehit çocukları ve öğrencilere destek sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Kaleiçi Polis Parkı'nda düzenlenen kermesin açılışına Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan katıldı.

Vali Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin yardımlaşma ve dayanışma açısından önemli olduğunu belirtti.

Kermese polis eşlerinin yanı sıra Edirnelilerin de yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Sezer, "Kermesler sayesinde 100'ün üzerinde çocuğa burs imkanı sağlandı. Emniyet teşkilatı ülkenin huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıkla görev yapıyor. Polisimiz, emniyet güçlerimiz bizim için son derece kıymetli. Bizim sözümüzün nuru diyebileceğimiz, göz bebeğimiz diyebileceğimiz bir teşkilatımız." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da emniyet mensuplarının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlarken en büyük desteği ailelerinden aldığını belirtti.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesinin son bir yılda 185 çocuğa toplam 1 milyon 196 bin lira burs desteği sağladığını bildiren Ayhan, bu desteğin öğrencilerin eğitim hayatlarına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kermesten elde edilecek gelirin emniyet teşkilatı mensupları, öğrenciler ve şehit çocuklarının burs ve sağlık harcamaları başta olmak üzere hayır hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerGüncelEdirnePolisBursSon Dakika

İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:22:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Edirne'de polis ailelerinden şehit çocukları ve öğrencilere destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android