 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de polis servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de polis servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Edirne'de, emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı. Kazada 10'u polis 11 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.01.2024 - 21:14,
Abone Ol

Edirne'de emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüsün çarpıştığı kazada 10'u polis 11 kişi yaralandı.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

10'U POLİS 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirne- Kapıkule karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis midibüsü, yol üzerinde dönüş yapan, turistlerin taşındığı Sıddık Bozdoğan yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 10'u polis 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Durumları hafif olan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı
Edirne'de polis servis midibüsü ile turist otobüsü çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı
Edirne\'de polis servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı: 10\'u polis 11 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Edirne, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de polis servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika


09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48
İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu

Son Dakika
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
23:29 Genç kadın otel odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 09:58:47. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de polis servis midibüsü ile turistleri taşıyan otobüs çarpıştı: 10'u polis 11 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement