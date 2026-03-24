Edirne\'de Pompalı Tüfekle Yaralama

EDİRNE'de T.A. (17), aynı yaştaki H.G.'yi, çocuk parkında pompalı tüfekle vurarak yaraladı. T.A.'nın pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra Kurtuluş Mahallesi Eski TOKİ Konutları'ndaki çocuk parkında meydana geldi. T.A., aralarında husumet olan H.G.'nin parkta olduğunu öğrenince yanına aldığı pompalı tüfekle parka gitti. T.A., burada H.G.'ye tüfekle ateş açtı. H.G. kaçmaya çalışırken, halı sahada top oynayan çocuklar da silah sesleri üzerine büyük panik yaşayarak sağa sola kaçıştı. Bölgedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde bulunan polisler olaya müdahale etti. T.A. kullandığı pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Yaralanan H.G., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.A.'nin pompalı tüfekle ateş açtığı ve çocukların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturması sürüyor.