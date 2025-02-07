Edirne'de Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi

Edirne\'de Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği Düzenlendi

Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde Edirne'de sigaranın zararı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla temsili bir olay yeri sahnesi kurarak etkinlik düzenledi. Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, tütün kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti.

07.02.2025 16:41  Güncelleme: 16:43
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EDİRNE'de, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü kapsamında, Yeşilay tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sigaranın ölüme kadar götürebildiğine dikkat çekmek amacıyla, temsili olay yeri sahnesi oluşturuldu.

Kentin Saraçlar Caddesi'nde Yeşilay tarafından 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın yapıldığı alanda, sigaranın insan sağlığına verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla temsili olay yeri sahnesi oluşturuldu. Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, sigaranın birçok hastalığa sebebiyet verdiğini belirterek, "Tütün kullanımından kaynaklı diyoruz ki; 'Sonumuz böyle olmasın'. Sinsi bir düşman tütünün ölüme neden olduğunu, burada sergilemiş oluyoruz" dedi.

'HER YIL 100 BİN KİŞİ TÜTÜN KAYNAKLI HASTALIKLAR NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR'

Tütün kullanımının kalp krizleri, felçler ve kronik akciğer hastalığı gibi solunum yolu hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalığın önde gelen nedeni olduğunu söyleyen Bayrak, "Hamilelik sırasında sigara kullanımı düşük doğum ve erken doğum riskini artırmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün kullanımının her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden olduğunu; bu ölümlerin 1,2 milyondan fazlasının pasif içicilikten kaynaklandığını ve 65 bininin ise çocuklar arasında gerçekleştiğini belirtiyor. Tütün bağımlılığı ciddi anlamda insanlarımızı tehdit ediyor. Her yıl Türkiye de 100 bin kişi, tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bir savaşta bile bu kadar insanınızı kaybetmezsiniz. Bu nedenle bağımlılıklar içinde sigara daha zararsız gibi görülse de aslında büyük kayıplara yol açıyor" diye konuştu.

'TÜTÜN KULLANIMI HALK SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK SORUN'

Tütün ürünlerinin içindeki toksin (zehir) ve kansere neden olabilecek diğer maddelerin yanan sigaradan havaya yayılarak, içen kişinin yakınındakiler için de zehirli bir ortam oluşturduğunu dile getiren Müzekka Bayrak, "Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı ve akciğer işlevinde azalma gibi solunum sistemine ilişkin sorunların görülme riskinin de daha yüksek olduğu biliniyor. Tütün kullanımı, halk sağlığı açısından kritik bir sorun ve toplumun genel hastalık riskini ve yükünü artırmakta. Tütün kullanımıyla mücadelede bireysel çabaların yanı sıra devlet politikaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği de büyük önem taşımakta. Birlikte hareket ederek daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. İnsanlarımızı kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Edirne, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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