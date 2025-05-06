Edirne'de Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Son Dakika
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Edirne'de Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı

İpsala'da çiftçiler, su kanalında mahsur kalan karacayı kurtarıp doğaya bıraktı.

06.05.2025 09:55
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Edirne'nin İpsala ilçesinde su kanalına düşen karaca kurtarıldı.

Sarıcaali köyünde su kanalına karaca düştüğünü gören çiftçiler, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

Köy muhtarı Hamit Korkan ve çiftçiler, kanalda sürüklenen karacayı sudan çıkardı.

Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen karaca doğaya bırakıldı.

Korkan, AA muhabirine, 6 yıl önce de aynı yerde mahsur kalan bir karacayı kurtardıklarını söyledi.

Karacanın su kanalından çıkamadığını görünce çiftçilerle harekete geçtiklerini anlatan Korkan, "Karacayı su kanalından hep birlikte çıkardık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Keşan Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdik. Ekiplerin talimatı üzerine karacayı doğal yaşam alanına saldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Su Kanalına Düşen Karaca Kurtarıldı - Son Dakika

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