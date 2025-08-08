Edirne\'de Süpürge Otu Üretimi Artırılacak

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı köylerinde kuraklığa dayanıklılığıyla bilinen süpürge otu üretiminin artırılması hedefleniyor.

Tarlalarda el emeğiyle yetiştirilen süpürge otu; hasat, kurutma, tohum ayıklama ve demet haline getirilme işlemlerinden sonra ustaların elinde geleneksel süpürgeye dönüşüyor.

Bir sezonda 500 ton süpürge otu üreten üreticiler Irak, İran, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatın artması için üretimi çoğaltmak istiyor.

"Üretime devam ediyoruz"

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, AA muhabirine; Karapınar, Maksutlu, Harmanlı, Süleymaniye, Hasanpınar, Karabürçek ve Elmalı köylerinde süpürge otu ekildiğini söyledi.

Süpürge otunun ekimden hasada emek sarf edilerek yapıldığını belirten Durmaz, köylerdeki üreticilerin yaklaşık 5 bin dekarlık alanda süpürge otu yetiştirdiğini anlattı.

Süpürge otunun, ustaların ellerinde işlenerek geleneksel süpürge haline getirildiğini ve Irak, İran, Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edildiğini anlatan Durmaz, "Süpürge otunun yaklaşık yetişme süresi üç aydır. Hasat zamanı işlemleri ise bir ay sürüyor. Kesilmesi, kurutulması, soyulması, tohumunun temizlenmesi, demete bağlanıp tekrar içeri alınması bir ay bir süre gerektiriyor. Süpürge otu tamamıyla el emeğiyle üretiliyor. Köylerimizdeki üreticiler, son temsilcileri. Süpürge otu üretiminin devam etmesi ve geleneksel süpürgenin daha fazla ülkeye gönderilmesi için üretime devam ediyoruz." dedi.

Teknolojiye direniyor

Üreticilerin, süpürge otunu Edirne ve Sakarya'daki süpürge borsalarında sattığını aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Geçmişte köylerimizin ana geçim kaynağıydı ancak geleneksel süpürge yavaş yavaş teknolojiye yeniliyor. Elektrikli süpürge çeşitlerinin artması, geleneksel süpürgenin kullanımını da etkiliyor. Ayrıca bazı tüccarlar yurt dışından düşük kalitede süpürge otu getiriyor. Maliyetlerin artması ve dışarıdan gelen süpürge otu üreticimizi zorluyor. Bu nedenle desteğin artmasını talep ediyoruz."

Son üreticiler destek bekliyor

Süleymaniye köyünden üretici Hasan Çakıcı da köyün büyük bölümünün, geçimini süpürge otundan sağladığını anlattı.

Süpürge otunun tonunun 85 bin lira civarında satıldığını söyleyen Çakıcı, "Büyük emek harcıyoruz. Tarladaki işçiliğini yapıyoruz, demet haline getirip borsadaki tüccarlara satıyoruz. Ürünümüzün daha fazla satılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Üretici Muharrem Taşkın ise yerli süpürge otu fiyatının ithal süpürge otu nedeniyle düştüğünü ifade etti.

Gün geçtikçe üreticilerin azaldığını dile getiren Taşkın, "Dışarıdan ne kadar süpürge otu geliyorsa içerideki üreticiden de o kadar almak zorunda kalsınlar ki, üreticimiz zor durumda kalmasın. Daha fazla üretim için destek bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici Mehmet Kanar, süpürge otunun kurak mevsimde yetiştirilen bir ürün olduğunu anlattı.

Az araziden yüksek verim almak için süpürge otu ürettiklerini aktaran Kanar, "Süpürge bizim için daha elverişli oluyor. Suyumuz olmadığı için ondan faydalanıyoruz." ifadelerini kullandı.