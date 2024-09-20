Edirne\'de Tabanca İle Yaralama Olayı

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EDİRNE'de, Emre K., husumetlisi Serkan M.'yi cadde ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan husumetli Emre K. ile Serkan M., kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Emre K., üzerinde taşıdığı tabancayla Serkan M.'ye ateş açıp, kaçtı. Serkan M., ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Serkan M., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, kaçan Emre K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.