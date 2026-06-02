Edirne'de Taşkın Zararları Görüşüldü

02.06.2026 16:29
Edirne İl Genel Meclisi, taşkınların tarım arazilerine olan zararlarını ele aldı.

Edirne İl Genel Meclisinde, son dönemde etkili olan yağışların neden olduğu taşkınların tarım arazilerinde yol açtığı zararlar görüşüldü.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen haziran ayı toplantılarında ele alınan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporunu sunan Komisyon Başkanı Remzi Subaş, taşkınlardan 164 üreticinin etkilendiğini söyledi.

Toplam 3 bin 790 dekar ekili ve dikili tarım arazisinde zarar oluştuğunu belirten Subaş, TARSİM kapsamında sigortalı alanlardaki zararların karşılanacağını ifade etti.

Subaş, sigorta kapsamı dışında kalan üreticilere ilişkin hasar tespit çalışmalarının Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne iletildiğini kaydetti.

Hasat dönemine kadar yaşanabilecek dolu, aşırı sıcaklık ve yangın gibi afetlerin de değerlendirileceğini aktaran Subaş, zararların tam olarak ortaya konulabilmesi için buğday hasadının tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Subaş, tüm afetlerden kaynaklanan kayıpların tek başvuru kapsamında değerlendirilerek Cumhurbaşkanlığına Acil Destek Ödeneği talebinde bulunulmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca Mali İşler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporları da görüşüldü.

Mali İşler Komisyonu raporunda, özellikle Saros Körfezi kıyı bandında bulunan Keşan ve Enez ilçelerinde kaçak yapılaşmanın önemli bir sorun haline geldiği belirtildi.

Rapora göre, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 2025 yılında kaçak yapılara ilişkin 74 dosya kapsamında toplam 18 milyon 134 bin 430 lira, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ise 46 dosya kapsamında 760 bin 53 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunda ise Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyü yakınlarında faaliyet gösteren taş ocaklarının çevresel etkileri değerlendirildi.

Raporda, taş ocaklarının doğa, su kaynakları, yaban hayatı ve tarım arazileri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği belirtilerek, kapasite artışı taleplerinde çevresel etkilerin dikkate alınması ve gerekli önlemlerin üretim başlamadan önce alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

