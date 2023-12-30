Edirne'de, terör ve Filistin'deki saldırılar protesto edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Muammer Morkoç, şehit olan askerlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Filistin'deki soykırımın 7 Ekim'den bu yana devam ettiğini belirten Morkoç, masum insanların dünyanın gözü önünde öldürülmeye devam edildiğini söyledi.

Morkoç, çok sayıda sağlık çalışanın öldürüldüğünü, İsrail tarafından gözaltında tutulanların ise nerede olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Sağlıkçılar olarak sessiz yürüyüş protestolarına devam edeceklerini anlatan Morkoç, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşümüz, dünyanın hiçbir yerinde terör, soykırım ve işgali kabul etmediğimizin beyanıdır. Ülkemizde geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırılarında şehit olan askerlerimizin ailelerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz."