Edirne'de tıp fakültesi öğrencilerinin Gazze'ye destek yürüyüşü devam ediyor - Son Dakika
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Edirne'de tıp fakültesi öğrencilerinin Gazze'ye destek yürüyüşü devam ediyor

Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, terör, soykırım ve İsrail'in Gazze'yi işgalini protesto etmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşü sürdürüyor. Öğrenciler, Eski Cami önünde bir araya gelerek pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden öğrenciler, basın açıklaması yaparak insanlık dışı eylemlere karşı durduklarını belirtti.

09.03.2024 21:16  Güncelleme: 21:18
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Edirne'de tıp fakültesi öğrencilerinin Gazze'ye destek yürüyüşünü sürdürüyor

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin terör, soykırım ve İsrail'in Gazze'yi işgalini protesto etmek amacıyla başlattığı sessiz yürüyüşün bu hafta 16'ncı gerçekleştirildi.

Edirne'deki Eski Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler, ellerinde dövizler ve pankartlar sessiz yürüyüş yaptı.

Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüyüş yapan tıp fakültesi öğrencileri, sessiz yürüyüşün 16'ncısını gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto eden öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muammer Morkoç okudu.

Morkoç, İşgalci İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim'den bu yana daha da şiddetlenerek tam 154 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğine değindi.

"İsrail şiddetini arttırarak sürdürüyor"

Terör devleti İsrail'in yıllardır sürdürdüğü sistematik işgal politikasını 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak sürdürdüğünü söyleyen Morkoç, "İsrail insanlıktan daha ne kadar çıkabilir?' diye düşündükçe her geçen gün hiçbir vicdanın kabullenemeyeceği yeni acılarla güne uyanıyoruz. Biz akıl sağlığımızı korumak için Gazze'deki haberlere bakamıyorken oradaki kardeşlerimiz güne bombalarla uyanmaya devam ediyor. Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor. Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor. Gazze'ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor" ifadelerine yer verdi.

Bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmediğine değinen Morkoç, Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin verildiğini hatırlattı.

Mısır'ın, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli teller ile sınırı güçlendirdiğini belirten Morkoç, İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırıma olan açıktan desteğinin devam ettiğine dikkat çekti.

Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından birinin 'Boykot' olduğunu vurgulayan Morkoç, meslektaşlarına ve vatandaşlara boykot çağrısında bulundu.

Filistin halkının yararına olacak bütün adımları desteklediklerini söyleyen Morkoç, Bu konuda sağlık çalışanları olarak gereken bütün desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Morkoç, bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanına katılmaya davet etti.

Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, İsrail, Edirne, Gazze, Cami, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de tıp fakültesi öğrencilerinin Gazze'ye destek yürüyüşü devam ediyor - Son Dakika

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