Edirne'de TIR Şoförü Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de TIR Şoförü Uyuşturucuyla Yakalandı

Edirne\'de TIR Şoförü Uyuşturucuyla Yakalandı

Edirne'de, beline sardığı ve aracın kabinine sakladığı toplam 2 kilo 100 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan TIR şoförü İ.K. tutuklandı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir diğer minibüs sürücüsü M.H.D. de 5 kilo skunk ile tutuklandı.

24.12.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
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EDİRNE'de TIR şoförü İ.K., beline sardığı ve aracın kabinine sakladığı 2 kilo 100 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı. İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptıktan durduruldu. TIR şoförü İ.K.'nin üzerinde yapılan aramada beline sarılı 900 gram kokain, 400 gram esrar olmak üzere 1 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR'ın kabin kısmındaki aramada ise 800 gram kokain bulundu. Şüpheli İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.H.D.'nin kullandığı minibüste yapılan aramada da 5 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H.D. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de TIR Şoförü Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika

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