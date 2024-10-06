Edirne\'de TOMA Sünnet Arabası Oldu

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Edirne'de TOMA, babası polis olan 8 yaşındaki Mete Karahan Bakkaloğlu için sünnet arabasına dönüştürüldü.

Mete'nin sünnet düğününde TOMA'ya binmek istediğini öğrenen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, TOMA'nın sünnet arabası yapılması talimatını verdi.

TOMA, düğün öncesi süslendi. Önüne Türk bayrağı asılan araca dev harflerle Mete Karahan yazıldı.

Mete ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru baba Mutlu Bakkaloğlu, bir memurun kullandığı TOMA'ya binerek düğünün yapılacağı Karaağaç Mahallesi'ndeki tesise gitti.

Mete'yi annesi Nilay Bakkaloğlu ve ailesi karşıladı.

TOMA'nın önünde fotoğraf çektiren aile, ardından salona geçti.

Mete Karahan, hayalinin gerçekleşmesi dolayısıyla mutlu olduğunu ifade etti.