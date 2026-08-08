Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Edirne\'de Trafik Kazası: 1 Ölü
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Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı, Fatma Aslan hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 9 kişiden Fatma Aslan (65), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Keşan-Uzunköprü kara yolu Kozköy Kavşağı'nda meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Murat P. yönetimindeki 57 AAE 496 plakalı otomobil, kavşakta Arif Y. idaresindeki 22 PB 011 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller, yol kenarındaki drenaj kanalına girerek, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Murat P. ve Arif Y. ile otomobillerdeki Fatma Aslan, Gülay Y., Gökay Y., Zeynep P., Ali Kaan P., Ela P. ile Defne B., ambulanslarla Keşan ve Uzunköprü'deki hastanelere kaldırıldı.

Durumları ağır olan Fatma Aslan, Arif. Y., Ela P. ve Defne B., ilk müdahalelerinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Gülay Y. ile Gökay Y. ise Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fatma Aslan, bugün, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cenazesi otopsi için morga konuldu. Sürücü Arif Y. ve beraberindekilerin Keşan'dan, Kozköy'deki bir düğüne gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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