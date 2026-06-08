Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
08.06.2026 18:03
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Edirne'de tırla çarpışan SUV sürücüsü A.K, hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanmıştı.

Edirne'de tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Z.S. idaresindeki 59 AFG 660 plakalı tır, Süloğlu Kavşağı yakınlarında A.K'nin kullandığı 22 AAP 463 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada SUV tipi aracın sürücüsü A.K. yaralandı. Aracın motoru ve tekerleği de yerinden koptu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

A.K, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Edirne, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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