Edirne\'de Tunca Nehri\'nde Erkek Cesedi Bulundu

EDİRNE'de Tunca Nehri 'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri'nde, sabah saatlerinde bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.