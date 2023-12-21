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Edirne'de uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, kamyonetteki aküler çalındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, kamyonetteki aküler çalındı

Edirne'de polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 10.51 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Diğer yandan, Uzunköprü ilçesinde bir kişi, park halindeki kamyonetinden çalınan aküler için polise başvurdu.

Edirne\'de uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, kamyonetteki aküler çalındı
21.12.2023 - 16:37,
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Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendiği O.K'nin üzerini aradı.

Aramada 10.51 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonetteki aküler çalındı

Uzunköprü ilçesinde kamyonetinden aküleri çalınan kişi polise başvurdu.

Hızır Reis Caddesi'nde park halindeki aracına gelen H.U. iki akünün yerinde olmadığını fark etti.

Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giden H.U. şikayette bulundu.

Kaynak: AA
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