Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timi itfaiye kavşağında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki C.Ö'nün üzerinde yapılan aramada 7,13 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

C.Ö. gözaltına alındı.