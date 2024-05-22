Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, 5 kişi uyuşturucuyla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında 18 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

22.05.2024 15:13
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Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 18 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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