Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne\'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de yapılan polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 24 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

03.06.2024 10:21
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Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 24 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, Uyuşturucu, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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