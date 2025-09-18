Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 32 gram sentetik uyuşturucu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
